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Haberler Kütahya Kütahya'da kızıl geyiklerin beslenme anları fotokapana yansıdı

'da kızıl geyiklerin beslenme anları fotokapana yansıdı

'daki kızıl geyikler beslenirken görüntülendi. 'na vahşi doğadaki hayvanların kış şartlarında aç kalmaması için yemler bırakıldı. Kızıl geyiklerin bu yemlere ulaşmak için geldiklerinde fotokapana yakalandı.

Kütahya'da kızıl geyiklerin beslenme anları fotokapana yansıdı
AA

03.03.2021, 16:59

Kütahya'daki kızıl geyikler beslenirken görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ekipleri, ağır kış şartlarından dolayı yaban hayvanları için Türkmen Dağı'na yem bıraktı.

Yem için bölgeye gelen kızıl geyiklerin beslenme anları da fotokapan tarafından kaydedildi.

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