Kütahya'da kızıl geyiklerin beslenme anları fotokapana yansıdı

Kütahya'daki kızıl geyikler beslenirken görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ekipleri, ağır kış şartlarından dolayı yaban hayvanları için Türkmen Dağı'na yem bıraktı.

Yem için bölgeye gelen kızıl geyiklerin beslenme anları da fotokapan tarafından kaydedildi.