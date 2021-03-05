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Haberler Kütahya Kütahya'da orman yangını! Ekipler seferber oldu

'da ! Ekipler seferber oldu

'nın ilçesinde çıktı. Alarma geçen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ekibi sevk edildi.

Kütahya'da orman yangını! Ekipler seferber oldu
AA

05.03.2021, 13:16

Domaniç ilçesinin Muhacirler köyü yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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