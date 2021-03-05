Domaniç ilçesinin Muhacirler köyü yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ekibi sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Kütahya'da orman yangını! Ekipler seferber oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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