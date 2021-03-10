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'da barajda yakalandı! Vatandaşların ilgi odağı oldu

’nın ilçesindeki balıkçıda bulunan 40 kilo ağırlığındaki dev yayın balığı, kilosu 30 TL’den satıldı. Vatandaşların ilgiyle seyrettikleri yayın balığının, balıkçı Ferhat Yaşar tarafından Adıgüzel Barajı'ndan yakalandığı bildirildi.

Kütahya'da barajda yakalandı! Vatandaşların ilgi odağı oldu
İHA

10.03.2021, 13:41

40 kilo ağırlığındaki dev yayın balığını bin 200 TL'ye satın alan Sıtkı Yardımcı (24), balıkçıya özel sipariş verdiklerini ifade etti. Yardımcı, "Bu balığı temizleyip dolabımızda saklayacağız. Canımız çektiğinde ve özel günlerde tüketeceğiz. Uzun zamandır beklediğim siparişimi getiren balıkçıma teşekkür ediyorum" dedi.



Balık satıcısı ve pişiricisi İlker Yaşar, büyük yayın balıklarını bütün olarak sipariş üzerine getirdiklerini, bazen de parçalayıp kilo olarak sattıklarını ifade etti.



40 kilo ve üzeri yayın balığının bütün olarak kilosu 30 TL'ye satılırken, parçalandığında 1 kilo fiyatı 50 TL'den alıcı bulunuyor.

Ülke genelinde 45 bin 894 personelin katılımıyla “Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması” yapıldı

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