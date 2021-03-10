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Haberler Kütahya Kütahya'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı

'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı

'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya- Karayolu Zafertepe Kavşağı'nda meydana geldi.

Kütahya'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı
İHA

10.03.2021, 08:31

Edinilen bilgiye göre, Ahmet İbiş yönetimindeki 43 NP 585 plakalı tır, aynı istikamete gitmekte olan Ramazan Yenilmez idaresindeki 43 ABE 269 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Ramazan Yenilmez (30) ile Zeynep Yenilmez (20) ve 2 aylık bebek Ecrin Yenilmez yaralandı. Araçta sıkışan Ramazan Yenilmez, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa taşındı.



Yaralılar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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