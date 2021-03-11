Kütahya'da kar etkili oldu! Beyaz örtü her yere serildi

Kütahya kent merkezi kar yağışıyla beyaza büründü. İl genelinde sabah başlayan yağmur, yerini kara bıraktı.
Kütahya kent merkezinde belediye, şehirler arası yollarda ise karayolları ekipleri kar tutmaya başlayan bölgelerde çalışma başlattı.
Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde de etkisini sürdüren kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Yolda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
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Trafik ekipleri ise şehirler arası kara yollarında sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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