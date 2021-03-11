Haberler Kütahya Kütahya'da kar etkili oldu! Beyaz örtü her yere serildi

Kütahya'da kar etkili oldu! Beyaz örtü her yere serildi

Soğuklar ve kar yağışı yurdun bazı kesimlerinde yeniden etkisini göstermeye başlıyor. Kütahya'da kent merkezine beyaz örtü serildi, şehirlerarsı yollarda kimi araçlar kar yağışı sebebiyle yolda kaldı, ulaşımda yer yer aksamalar yaşandı.

11.03.2021, 14:13