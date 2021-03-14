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Haberler Kütahya Kütahya'da korkutan yangın! Alevler tüm binayı sardı

'da korkutan yangın! Alevler tüm binayı sardı

'nın ilçesinde, iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'da korkutan yangın! Alevler tüm binayı sardı
AA

14.03.2021, 09:05

İlçeye bağlı Karaköy köyünde, Halil Balcı'ya ait iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine, köye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Domaniç ve Çukurca Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda söndürüldü.

Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

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