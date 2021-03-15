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Haberler Kütahya Kütahya’da 14 bin 860 adet kaçak makaron ele geçirildi

’da 14 bin 860 adet kaçak makaron ele geçirildi

ütahya’da polis tarafından bir iş yerinin deposuna yapılan baskında içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş 14 bin 860 adet kaçak makaron ele geçirildi.

Kütahya’da 14 bin 860 adet kaçak makaron ele geçirildi

16.03.2021, 00:02

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron satıldığını tespit etti.



İş yerinin Hal Sokak üzerinde bulunan deposunda yapılan aramada, 743 paket (14 bin 860 adet) içi doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.G. isimli iş yeri sahibi hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan yasal işlem başlatıldı.

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