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Kaçırıldığı iddia edilen genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı

Kütahya'da eski sevgilisi tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldığı ileri sürülen kız, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yaptığı ihbar üzerine polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Ö.K., gözaltına alınırken burnu kırılan E.Ü., Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürüldü.