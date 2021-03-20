Zafertepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki E.Ü., eski sevgili Ö.K. tarafından zorla otomobile bindirildi.
Kütahya'da eski sevgilisi tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldığı ileri sürülen kız, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yaptığı ihbar üzerine polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Ö.K., gözaltına alınırken burnu kırılan E.Ü., Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürüldü.
21.03.2021, 00:09
Zafertepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki E.Ü., eski sevgili Ö.K. tarafından zorla otomobile bindirildi.
Kaçırıldığı iddia edilen genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.