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Haberler Kütahya Kaçırıldığı iddia edilen genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı

Kaçırıldığı iddia edilen genç kız, sayesinde kurtarıldı

'da eski sevgilisi tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldığı ileri sürülen kız, () üzerinden yaptığı ihbar üzerine polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Ö.K., gözaltına alınırken burnu kırılan E.Ü., Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürüldü.

Kaçırıldığı iddia edilen genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı
İHA

21.03.2021, 00:09

Zafertepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki E.Ü., eski sevgili Ö.K. tarafından zorla otomobile bindirildi.

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