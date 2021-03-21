Kütahya’da okey oynayan 15 kişiye 47 bin 250 lira para cezası

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan kıraathanede yapılan kontrolde, 15 şahsın Covid-19 tedbirlerine uymayarak sosyal mesafeyi gözetmedikleri ve yasak olmasına rağmen okey oyunu oynadıkları tespit edildi. İşletmeci olduğunu belirten şahsın herhangi bir belge ibraz edememesi üzerine zabıta unsurlarınca kıraathane mühürlenirken, içeride 1 kişinin kapalı alanda sigara içtiği, 1 kişinin de 65 yaş üstü olduğu belirlendi.

Şahıslara oyun oynamak ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'er TL para cezası uygulandı.