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Haberler Kütahya Kütahya’da okey oynayan 15 kişiye 47 bin 250 lira para cezası

’da okey oynayan 15 kişiye 47 bin 250 lira para cezası

'da korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymayarak bir kıraathanede okey oynayan 15 kişiye toplam 47 bin 250 lira cezası kesildi.

Kütahya’da okey oynayan 15 kişiye 47 bin 250 lira para cezası
İHA

21.03.2021, 16:52

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan kıraathanede yapılan kontrolde, 15 şahsın Covid-19 tedbirlerine uymayarak sosyal mesafeyi gözetmedikleri ve yasak olmasına rağmen okey oyunu oynadıkları tespit edildi. İşletmeci olduğunu belirten şahsın herhangi bir belge ibraz edememesi üzerine zabıta unsurlarınca kıraathane mühürlenirken, içeride 1 kişinin kapalı alanda sigara içtiği, 1 kişinin de 65 yaş üstü olduğu belirlendi.

Şahıslara oyun oynamak ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'er TL para cezası uygulandı.

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