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Haberler Kütahya Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika... Tüm 'de vaka sayıları artış gösteriyor, bazı blgelerde karantina uygulamaları devam ediyor. 'nın ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
AA

22.03.2021, 09:52

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Böçen köyünde pozitif vakaların hızla arttığı bildirildi.

Bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı belirtilen açıklamada, "Köye giriş ve çıkışlar, kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında 14 gün süre ile yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, karantina bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek ekipleri ile ilgili kurumlarca karşılanacağı kaydedildi

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