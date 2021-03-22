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Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika... Tüm Türkiye'de vaka sayıları artış gösteriyor, bazı blgelerde karantina uygulamaları devam ediyor. Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.