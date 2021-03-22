Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Böçen köyünde pozitif vakaların hızla arttığı bildirildi.
Bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı belirtilen açıklamada, "Köye giriş ve çıkışlar, kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında 14 gün süre ile yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, karantina bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek ekipleri ile ilgili kurumlarca karşılanacağı kaydedildi
Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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