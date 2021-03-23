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Fidanlar toprakla buluştu

etkinlikleri kapsamında Çayca Köyü mevkiinde 400 sedir fidanı toprakla buluştu. Çay Mevkii'nde gerçekleşen etkinlikte Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. ve il protokolü katıldı.

Fidanlar toprakla buluştu
İHA

23.03.2021, 17:31

Dünya Ormancılık Günü ve Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında Çayca Köyü mevkiinde 400 sedir fidanı toprakla buluştu. Törene Vali Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve il protokolü katıldı.

Dünya Ormancılık Günü ve Ormancılık Haftası etkinlikleri düzenlenen fidan dikim töreni ile devam etti. Daha yeşil bir Kütahya ve Türkiye sloganı ile hareket edilen etkinlik kapsamında 400 sedir fidanı törene katılan il protokolü tarafından toprakla buluşturuldu. Çay Mevkii'nde gerçekleşen etkinlikte Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve il protokolü katıldı. Vali Çelik ve Başkan Işık, kendi adının verildiği fidanı toprakla buluşturarak, ilk can suyunu verdi.

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