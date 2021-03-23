  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Kütahya’da Bizans dönemine ait 21 adet tarihi bronz sikke ele geçirildi

’da dönemine ait 21 adet tarihi bronz sikke ele geçirildi

'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda dönemine ait olduğu değerlendirilen 21 adet tarihi bronz sikke ele geçirildi.

Kütahya’da Bizans dönemine ait 21 adet tarihi bronz sikke ele geçirildi

23.03.2021, 13:33

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçede ikamet eden T. Y (27) isimli şahsın Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 21 adet sikkeyi satacağı bilgisine ulaştı. Yenice köyündeki şahsa ait evde ve şahsın üzerinde yapılan aramada, 21 adet bronz sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya’da Bizans dönemine ait 21 adet tarihi bronz sikke ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.