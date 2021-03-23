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Kütahya’da Bizans dönemine ait 21 adet tarihi bronz sikke ele geçirildi

Kütahya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 21 adet tarihi bronz sikke ele geçirildi.

23.03.2021, 13:33