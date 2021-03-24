  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Sokak ortasında cinayeti polis önledi

Sokak ortasında cinayeti polis önledi

Sokak ortasında cinayeti polis önledi

24.3.2021

KÜTAHYA İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, devriye sırasında Fuatpaşa Mahallesi Fatih Sanayi Sitesi 41. sokakta S.Ö'nün elindeki silahla karşısındaki A.K'ye ateş ettiğini gördü. Ekip aracından inen polisler, ikinci kez ateş etmek isteyen S.Ö'yü etkisiz hale getirerek elindeki silaha el koydu. Ekiplerin otomobilde yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. S.Ö. ile A.K. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sokak ortasında cinayeti polis önledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.