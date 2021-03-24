Sokak ortasında cinayeti polis önledi

KÜTAHYA İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, devriye sırasında Fuatpaşa Mahallesi Fatih Sanayi Sitesi 41. sokakta S.Ö'nün elindeki silahla karşısındaki A.K'ye ateş ettiğini gördü. Ekip aracından inen polisler, ikinci kez ateş etmek isteyen S.Ö'yü etkisiz hale getirerek elindeki silaha el koydu. Ekiplerin otomobilde yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. S.Ö. ile A.K. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI