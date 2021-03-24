Tarih kaçakçısının evine operasyon

KÜTAHYA İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Yenice köyünde T.Y'nin (27), tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi. Ekipler, T.Y'nin, evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, Bizans dönemine ait 21 adet tarihi bronz sikke ele geçirildi. T.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI