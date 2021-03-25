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Haberler Kütahya Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

'nın ilçesine bağlı Derbent köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
AA

25.03.2021, 17:15

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, köyde pozitif vakaların artış eğiliminde olduğu bildirildi. Vaka artışının önüne geçmek için bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı belirtilen açıklamada, "Son günlerde Derbent köyünde vatandaşların taziye ve başka nedenlerle bir araya gelerek, sosyal izolasyon tedbirlerini ihlal ettikleri ve vaka artışlarına neden oldukları tespit edildi. Yapılan değerlendirme sonucunda 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, karantina bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek ekipleri ile ilgili kurumlarca karşılanacağı kaydedildi.
Öte yandan, karantina kararının ardından köyün giriş ve çıkışlarında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kontrol noktası oluşturduğu görüldü.

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