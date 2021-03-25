Sosyal medyadan yardım çığlığına valilik el koydu

KÜTAHYA'NIN Tavşanlı ilçesinde yaşayan N.A, komşusuyla tartıştı. Bu tartışmanın ardından çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan N.A, gözyaşları içerisinde "Artık dayanamıyorum, kurtarın ne olur? Evimizi basıyorlar, ne olur yalvarıyorum kurtarın artık. Devlet beni koruyamıyor. Nerede yasa, nerde kanun? Ölünce mi kurtaracak bizi devlet? Köylerinde 19 yaşında fidan boyluyu vuranlar, şimdi de beni vuracaklar, öldürecekler" diyerek yardım istedi. Genç kadının yardım çığlığı sosyal medyada yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, N.A'nın kurtarılması için paylaşımlarda bulunurken Kütahya Valiliği olaya el koydu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Açıklamada, "Yaşanan münakaşada herhangi bir tehdit ve ev basma gibi bir durum söz konusu olmamıştır. Konu adli makamlar, kolluk birimleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü birimlerince yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verilerek soruşturmanın devam ettiği dile getirildi.

MURAT ŞENBAKLAVACI