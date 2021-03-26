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Haberler Kütahya Karlı havada yamaç paraşütü keyfi! Muhteşem manzaralara şahit oldu

Karlı havada yamaç paraşütü keyfi! Muhteşem manzaralara şahit oldu

’nın ilçesinde yaşayan yamaç paraşütü tutkunu Akbulut, karlı ve soğuk havaya rağmen, bin 760 metre rakımlı 'ndan uçuş gerçekleştirdi.

Karlı havada yamaç paraşütü keyfi! Muhteşem manzaralara şahit oldu

26.03.2021, 11:30

Zirvede bulunan yoğun kar birikimi sebebiyle, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesine aldırış etmeyen Akbulut, yamaç paraşütü ile havadaki 20 dakikalık uçuşunu tamamlayıp kusursuz bir iniş yaptı.



Yamaç paraşütü pilotu Celal Akbulut, havacılık sporuna başladığından bu yana yaklaşık bin uçuş yaptığını belirterek, son 6 yıldır Simav'da 600 uçuş gerçekleştirdiğini ifade etti.



Simav Eynal Yamaç Paraşütü ve Havacılık Kulübü (SİMHAVK) Başkanı da olan Celal Akbulut, Arya Takeoff'un açılışını ve deneme uçuşunu yaptığını ifade etti. Akbulut, "Arya Takeoff bin 550 rakımı ve 750 metre uçuş irtifasıyla, güney hariç tüm yönlere uçuş imkanı sağlamaktadır. Manzara olarak Simav'a hakim ve Sındırgı istikametini de görmektedir. Simav'da yeni açılan Arya takeoff, orta seviye ile yamaç paraşütü iç turizminde Simavlıların ilgisini çektiğini duymaya başladık, bu da bizi sevindiriyor. Kütahya'nın Simav ilçesi havacılık sektöründe, yakın zamanda özlediği ve hak ettiği değeri bulacak" dedi.

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