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gibi donör! 47’nci kez kan bağışında bulundu

’nın ilçesinde, Türk Kızılayı Kan Bağış Aracı’na kan vermek için gelen yamaç paraşütü pilotu Celal Akbulut, 47’nci kez kan bağışında bulundu.

Kan bankası gibi donör! 47’nci kez kan bağışında bulundu
İHA

03.04.2021, 12:17

47 kez Kızılay'a, 3 kez de hastanelerde olmak üzere toplam 50 kez kan bağışı yapan yamaç paraşütü pilotu Celal Akbulut, kan bağışıyla hem kan bekleyen kişilere destek olduğunu hem de kendi sağlığı açısından yaşamsal önem taşıdığını ifade etti. Akbulut, "Üniversite öğrencisiyken kan vermeye başladım.

10'uncu kez kan bağışımda bronz, 25'inci kez kan bağışımda gümüş, 35'inci kez kan bağışımda altın madalya aldım. Kızılay'a 45'inci kez kan bağışında bulunduğumda ise plaketle ödüllendirildim. Lösemili kardeşlerimize destek olmak amacıyla, 2018 yılında kök hücre nakli için kan verdim. 47'nci yaşımda 47'nci kez kan bağışı yaparak, vücudumun zekatını verdiğimi düşünüyorum. İyilik akan damarlarımdaki kanım, ihtiyaç sahiplerine şifa olsun inşallah" dedi.

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