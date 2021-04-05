18 yaşındaki İrem 100 gündür kayıp

KÜTAHYA Emet'te 100 gün önce ablasının evinden çıkan İrem Gül'den haber alınamıyor. Hakan Gül ile Umahan Gül çifti, 3 çocuğundan biri olan İrem Gül için kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Jandarma ve AFAD ekiplerinden kurulan özel ekip genç kızın gidebileceği adreslerde arama yaptı. Ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Ailesi kızlarının hayatından endişe ettiklerini belirterek yardım istedi. Öte yandan İrem Gül'ün en son birlikte görüldüğü erkek arkadaşı Murat Önver (36) gözaltına alındı. İrem'in kaybolmasından sorumlu tutulan Önver, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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