  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya İki kız kardeş KOSGEB'den 100 bin lira hibe aldı! Patron oldular...

İki kız kardeş 'den 100 bin lira hibe aldı! Patron oldular...

'da, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan () hibe destek alan 2 kız kardeş, kurdukları çini atölyesi ile işlerinin patronu oldu.

İki kız kardeş KOSGEB'den 100 bin lira hibe aldı! Patron oldular...
İHA

05.04.2021, 11:45

Kütahya'nın Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan ve 20 yıldır işçi olarak çinicilik mesleğini başarıyla sürdüren Çiğdem (41) ve Hatice Kaya (40), KOSGEB'den 100 bin TL'lik hibe desteği ile Dumlupınar Bulvarı üzerinde iş yeri açtı. Kaya kardeşler, el emeği göz nuru dökerek çini eserleri üretiyor.



Mesleğini severek yaptığını belirten Çiğdem Kaya, "Yaklaşık 20 yıldır çinicilik mesleğini icra ediyorum. Bu süre içinde hiç kendi iş yerimi açmayı düşünmemiştim. Ancak, bir yakınımın tavsiyesi üzerine kardeşimle birlikte kendi iş yerimizi açmaya karar verdik. Daha sonra KOSGEB'in 100 bin TL'lik hibe desteği ile iş yerimizi açtık. Kardeşim ve ben işçiyken destek sayesinde iş yeri sahibi olduk. Bize bu imkânı sağlayan devletimize teşekkür ederiz" dedi.



Çiğdem Kaya'nın kendisinden bir yaş küçük kardeşi Hatice Kaya ise, "Ben de ablam gibi 20 yıldır geçimimi çinicilik mesleğinden sağlıyorum. Devletimiz sayesinde kendi işimizi kurduk. Özellikle kadınların cesaretli olmalarını ve devletin verdiği hibe kredilerinden mutlaka yararlanmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.



Kaya kardeşler, ürettikleri çini tablo, vazo, fincan ve kâseleri tatil bölgeleri ve büyük şehirlere toptan ve perakende satarak, geçimlerini sağlıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İki kız kardeş KOSGEB'den 100 bin lira hibe aldı! Patron oldular... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.