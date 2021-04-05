  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Kütahya'da apartman inşaatının merdiveni çöktü

'da apartman inşaatının merdiveni çöktü

'nın ilçesine bağlı Beyköy’de, inşaat halindeki binanın çöken merdiveninin altında kalan işçi (43), ağır yaralandı.

Kütahya'da apartman inşaatının merdiveni çöktü
DHA

05.04.2021, 14:51

Hisarcık'a bağlı Beyköy'de, inşaat halindeki binanın merdiveni, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Enkaz altında kalan işçi İsmail Savcı, ağır yaralandı. İnşaat işçilerinin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yıkıntı altından çıkarılan Savcı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İsmail Savcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya'da apartman inşaatının merdiveni çöktü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.