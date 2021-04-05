  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Kütahya'da görüldü! Nesli tükenme tehlikesi altında

'da görüldü! Nesli tükenme tehlikesi altında

'da, nesli tükenme tehlikesi altında olan alaca , bir doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı tarafından görüntülendi. Yetkililer, nesli tükenme tehlikesi altındaki alaca sansarın koruma altında olduğunu belirtti.

Kütahya'da görüldü! Nesli tükenme tehlikesi altında
AA

05.04.2021, 17:02

Kentin farklı bölgelerinde kuş ve yaban hayvanlarının fotoğraflarını çeken Alperen Akdemir, Altıntaş ilçesi kırsalında alaca sansarı fotoğrafladı.

Fotoğrafları inceleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü yetkilileri, nesli tükenme tehlikesi altındaki alaca sansarın koruma altında olduğunu belirtti.

Akdemir, AA muhabirine, doğayı ve yaban hayatını çok sevdiği için boş zamanının büyük kısmını yaban hayatını görüntülemekle geçirdiğini söyledi.

Çekim yaptığı ilçedeki arazide alaca sansarı görünce çok heyecanlandığını anlatan Akdemir, "Çünkü bu türün neslinin tükenme tehlikesi olduğunu biliyorum. Onu canlı görebildiğim için kendimi şanslı hissettim. Bu ve buna benzer hayvan türlerinin daha çok görülebilmesi için yaban hayatının korunması gerekiyor." diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya'da görüldü! Nesli tükenme tehlikesi altında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.