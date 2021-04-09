Camiyle arası 80 metre! Köyün sembolü oldu

Kütahya - Eskişehir karayolunun 35. kilometresinde bulunan merkeze bağlı 25 haneli Sofça köyünde, 1950 yılında Porsuk Barajı'nın yapılmasından sonra 'camisi sular altında kalmasın' diye taşınınca, minare tek olarak yerinde kaldı. Köylüler, 5 vakit ezanı yıllardır buradan duyuruyor. Caminin minareye uzaklığı ise yaklaşık 80 metre.





Köy sakinleri, "Camimiz, 1951 ve 1952 yıllarında çeşmeyle beraber aynı zamanda yapılmış. 1970'li yıllarda barajın su tutma kapasitesi artırılınca daha sonra köyde istimlak söz konusu oluyor. Ahşap işçiliği çok yoğun olan camimiz de o yıllarda bir üst tarafa alınıyor. O yıllarda biz de görüp yaşadık. Cami sular altında kalınca, biz köylüler olarak minaremizi yıkmaya kıyamadık, göze alamadık böylece kaldı" diye konuştular.





Camisiz minarenin Sofça Köyü'nün sembolü haline geldiğini anlatan vatandaşlar, camisiz minareyi yıkmayı asla düşünmediklerini, aksine çatlayan bazı bölümlerini restore ettirdiklerini ifade ettiler.

