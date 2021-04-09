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Haberler Kütahya Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

'da düzenlenen operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
AA

10.04.2021, 00:39

İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zığra Mahallesi yakınlarındaki iki otomobilde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, içinde şüphelilerin bulunduğu iki otomobili Alayunt köyü yol ayrımında durdurdu.

Araçlarda ve şüphelilerin üst aramasında, 30 gram tütünle karıştırılmış uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A. (27), A.T. (32), İ.C. (20), N.Ç. (28), Y.A. ( 24), M.İ. (23) ve O.K. (29) İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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