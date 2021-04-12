Kütahya Jandarma Komutanlığı ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 şüphelinin satmak amacıyla ruhsatsız tabanca getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla takibe alınan M.A.Y. (24), U.G. (35) ve S.S.'nin (23) bulunduğu otomobil, Altıntaş Çakırsaz köyü yol ayrımında durduruldu. Araçta yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca şarjörü ele geçirdi. Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınarak ifadeleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.
5 ruhsatsız tabancayı satmaya çalışırken yakalandılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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