İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet G'nin (45), İstasyon Mahallesi'ndeki bir bağ evinde saklandığı bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen ekiplerin geldiğini fark eden hükümlü, otomobille kaçmaya çalışırken yakalandı.
Meslekten ihraç edilen sağlık personeli olduğu belirlenen hükümlünün, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.İzmir merkezli dev FETÖ operasyonunda son durum Çanakkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı İzmir merkezli 49 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon: 84 gözaltı kararı
Kütahya'da bağ evinde saklanan FETÖ hükümlüsü yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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