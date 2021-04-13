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Haberler Kütahya Kütahya'da bağ evinde saklanan FETÖ hükümlüsü yakalandı

'da bağ evinde saklanan hükümlüsü

'nın ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü .

Kütahya'da bağ evinde saklanan FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA

13.04.2021, 14:48

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet G'nin (45), İstasyon Mahallesi'ndeki bir bağ evinde saklandığı bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekiplerin geldiğini fark eden hükümlü, otomobille kaçmaya çalışırken yakalandı.

Meslekten ihraç edilen sağlık personeli olduğu belirlenen hükümlünün, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

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