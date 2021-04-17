Başkasına ait biletle seyahat eden temaslı yakalandı

Kütahya'da başkasına ait biletle seyahat etmeye çalışan temaslı denetime takıldı.
3 bin 469 lira idari para cezası uygulanan şahıs karantinasını tamamlamak üzere yurda yerleştirildi.
Kütahya’da Korona virüs ve izolasyon denetimleri kapsamında jandarma tarafından yapılan uygulamada başkasına ait biletle seyahat etmeye çalıştığı belirlenen Korona virüs temaslı şahıs yakalandı.
17.04.2021, 23:30
Kütahya'da başkasına ait biletle seyahat etmeye çalışan temaslı denetime takıldı.
3 bin 469 lira idari para cezası uygulanan şahıs karantinasını tamamlamak üzere yurda yerleştirildi.
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