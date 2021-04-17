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Haberler Kütahya Başkasına ait biletle seyahat eden temaslı yakalandı

Başkasına ait biletle seyahat eden yakalandı

’da ve izolasyon denetimleri kapsamında jandarma tarafından yapılan uygulamada başkasına ait biletle seyahat etmeye çalıştığı belirlenen Korona virüs şahıs yakalandı.

Başkasına ait biletle seyahat eden temaslı yakalandı
İHA

17.04.2021, 23:30

Kütahya'da başkasına ait biletle seyahat etmeye çalışan temaslı denetime takıldı.



3 bin 469 lira idari para cezası uygulanan şahıs karantinasını tamamlamak üzere yurda yerleştirildi.

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