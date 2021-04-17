Haberler Kütahya Başkasına ait biletle seyahat eden temaslı yakalandı

Başkasına ait biletle seyahat eden temaslı yakalandı

Kütahya’da Korona virüs ve izolasyon denetimleri kapsamında jandarma tarafından yapılan uygulamada başkasına ait biletle seyahat etmeye çalıştığı belirlenen Korona virüs temaslı şahıs yakalandı.