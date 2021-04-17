Kütahya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Korona virüs ve izolasyon denetimleri kapsamında yapılan uygulamalarda pozitif vaka izolasyon kuralını ihlal eden 1 kişi Zafertepe polis noktasında yakalandı.
İdari para cezası uygulanan ve suç duyurusunda bulunulan şahıs, karantina süresini tamamlamak üzere yurda yerleştirildi" denildi.İzmir'de vaka artışı nasıl? Son durum nedir? Vali Köşger'den koronavirüs açıklamaları
Kütahya'da karantina kuralını ihlal eden kişi yurda yerleştirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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