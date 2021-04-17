  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Kütahya'da karantina kuralını ihlal eden kişi yurda yerleştirildi

'da kuralını ihlal eden kişi yurda yerleştirildi

’da, ve izolasyon denetimleri kapsamında yapılan uygulamalarda pozitif vaka izolasyon kuralını ihlal eden 1 kişi sağlık ekipleri ile polis eşliğinde yurda yerleştirildi.

Kütahya'da karantina kuralını ihlal eden kişi yurda yerleştirildi

17.04.2021, 16:50

Kütahya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Korona virüs ve izolasyon denetimleri kapsamında yapılan uygulamalarda pozitif vaka izolasyon kuralını ihlal eden 1 kişi Zafertepe polis noktasında yakalandı.

İdari para cezası uygulanan ve suç duyurusunda bulunulan şahıs, karantina süresini tamamlamak üzere yurda yerleştirildi" denildi.

İzmir'de vaka artışı nasıl? Son durum nedir? Vali Köşger'den koronavirüs açıklamaları

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya'da karantina kuralını ihlal eden kişi yurda yerleştirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.