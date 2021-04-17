Haberler Kütahya Kütahya'da karantina kuralını ihlal eden kişi yurda yerleştirildi

Kütahya'da karantina kuralını ihlal eden kişi yurda yerleştirildi

Kütahya’da, koronavirüs ve izolasyon denetimleri kapsamında yapılan uygulamalarda pozitif vaka izolasyon kuralını ihlal eden 1 kişi sağlık ekipleri ile polis eşliğinde yurda yerleştirildi.

17.04.2021, 16:50