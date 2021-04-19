Barışmaya gitti kalbinden bıçakladı

Talihsiz kadın aldığı darbeyle ağır yaralanırken, hakkında uzaklaştırma kararı olan gözü dönmüş adamı polis gözaltına aldı. Olay önceki akşam 20.15'te Ali Paşa mahallesinde yaşandı. Hanım Çiftçi'nin işlettiği lokantaya, bir süre önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Emin Namdar geldi. Orucunu açan kadın, karşısında eski eşini görünce dükkanı terk etmesini istedi. Namdar ise yaptıklarından pişman olduğunu ve barışmak istediğini söyledi. Çiftçi'den ret cevabı alan gözü dönmüş koca, masadaki bıçağı kaparak eski eşinin kalbine sapladı ve kaçtı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olayı görenlerin ihbarıyla gelen polis ekipleri eli kanlı Emin Namdar'ı yakalarken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Hanım Çiftçi, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftçi'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

MURAT ŞENBAKLAVACI