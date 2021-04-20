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Yaylacık ormanlarında yılkı atları görüntülendi

'nın ilçesi Yaylacık ormanında yaşayan yılkı atları, orman işçileri tarafından görüntülendi. Çeşme kenarında karınlarını doyuran atlar, daha sonra orman içlerinde gözden kayboldu.

Tavşanlı Yaylacık ormanlarında yılkı atları görüntülendi
İHA

20.04.2021, 12:40

Yaylacık ormanı Baraman mevkiinde çalışan orman işçileri ve Off Road ekibi, çeşmelere su içmeye gelen yılkı atlarını tayları ile birlikte görüntülediler.

Orman işçilerinden Osman Mutlu tarafından fark edilen sürü halindeki atlar saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Off Road ekibinden Abdullah Bal, "İlk kez bu kadar yakından yılkı atlarını görmek bizler için büyük bir keyif idi. Doğa ile iç içe bulunan bu yılkı atlarının korunmaları gerekir" dedi.



Çeşme kenarında karınlarını doyuran atlar, daha sonra orman içlerinde gözden kayboldu.

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