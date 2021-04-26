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Haberler Kütahya Koronavirüse rağmen dernekte oyuna 39 bin lira ceza

Koronavirüse rağmen dernekte oyuna 39 bin lira ceza

’da, dernekte kurulan masalarda oyun oynarken yakalanan 12 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 bin lira ceza uygulandı.

Koronavirüse rağmen dernekte oyuna 39 bin lira ceza
DHA

26.04.2021, 11:05

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Servi Mahallesi'ndeki dernekte oyun oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla derneğe baskın yapan polis ekipleri, okey ve iskambil oynayan 12 kişiyi yakaladı.

Kimlikleri tespit edilen 12 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 39 bin lira ceza kesildi.

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