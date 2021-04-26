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Haberler Kütahya Park halindeki araçtan uyuşturucu çıktı

Park halindeki araçtan çıktı

’da jandarma ekipleri tarafından park halindeki iki araçtan birinde yapılan aramada, 2 gram bonzai,1 gram kubar esrar ve 5 adet extacy hap ele geçirildi.

Park halindeki araçtan uyuşturucu çıktı
İHA

26.04.2021, 17:08

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri H.D. ve E.Ç.Ç. isimli şahısların Bursa'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Kütahya'ya getireceği bilgisine ulaştı. Plakası belirlenen bahse konu iki araç Merkez İlçe Zığra Mahallesi yolu üzerinde park halinde bulundu. Araçlardan birinin içerisinde yapılan aramada, 2 gram bonzai,1 gram kubar esrar, 5 adet extacy hap, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler H.D., E.Ç.Ç. Z.B. ve B.B. hakkında adli işlem başlatıldı.
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