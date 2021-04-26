Haberler Kütahya Park halindeki araçtan uyuşturucu çıktı

Park halindeki araçtan uyuşturucu çıktı

Kütahya’da jandarma ekipleri tarafından park halindeki iki araçtan birinde yapılan aramada, 2 gram bonzai,1 gram kubar esrar ve 5 adet extacy hap ele geçirildi.