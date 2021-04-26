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Haberler Kütahya Thodex vurgununda 6 kişi için tutuklama talebi

vurgununda 6 kişi için talebi

'in binlerce yatırımcısını dolandırma iddiası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcı 62 şüpheliden 6'sı için , 22'si için de adli kontrol talebinde bulundu. 34 şüpheli serbest bırakıldı.

Thodex vurgununda 6 kişi için tutuklama talebi

26.04.2021, 17:20

Kripto para borsası Thodex vurgunu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 6'sı tutuklama, 22'si adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 34 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 34'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 6 şüpheli "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "suç örgütü kurma" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden 22'si ise "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin hakimlik sorgularının başlaması bekleniyor.

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