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Haberler Kütahya 8 yaşındaki Burak, sulama kanalında boğuldu

8 yaşındaki Burak, sulama kanalında boğuldu

’nın ilçesinde , oğlu 8 yaşındaki Burak Çakır’ın cansız bedenini sulama havuzunda buldu. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Burak’ın cesedi hastane morguna kaldırılırken, ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

8 yaşındaki Burak, sulama kanalında boğuldu
DHA

28.04.2021, 00:58 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021, 01:11

Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyünde oturan Turan Çakır, iftar saatinde eve geldikten sonra 3 çocuğundan biri olan Bırak Çakır'ın olmadığını fark etti. Çevrede aramaya çıkan baba Çakır, oğlunun ayakkabılarını sulama havuzunun üzerinde görünce suya girip kontrol ettiğinde cansız bedenini buldu.

İhbar üzerine gelen savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Burak Çakır'ın cansız bedeni Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerince sulama havuzu ve çevresinde detaylı inceleme yaparken, Burak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

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