8 yaşındaki Burak, sulama kanalında boğuldu

Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyünde oturan Turan Çakır, iftar saatinde eve geldikten sonra 3 çocuğundan biri olan Bırak Çakır'ın olmadığını fark etti. Çevrede aramaya çıkan baba Çakır, oğlunun ayakkabılarını sulama havuzunun üzerinde görünce suya girip kontrol ettiğinde cansız bedenini buldu.

İhbar üzerine gelen savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Burak Çakır'ın cansız bedeni Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerince sulama havuzu ve çevresinde detaylı inceleme yaparken, Burak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.