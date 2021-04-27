Valilik duyurdu! Kütahya'da yeni korona tedbirleri

Toplantıya, Vali Yardımcıları Mustafa Güney, Halil İbrahim Ertekin ve Aydın Börü, İl Jandarma komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş katıldı. 29 Nisan Perşembe akşamı başlayacak tam kapanmanın 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar uygulanacağını hatırlatan Vali Ali Çelik, tedbirlerin uygulanabilirliğini artırmak için denetimlerin sıklaştırılacağını söyledi.





"VEFA SOSYAL DESTEK GRUPLARI 7/24 AKTİF OLACAK"

Tam kapanma sürecinde Vefa gruplarının 7/24 aktif olacağını belirten Vali Çelik, "Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki büyüklerimizin ve ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek gruplarımızca karşılanacak" dedi.



Zincir marketlerin pazar günleri kapalı olacağını, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdüreceğini ifade eden Vali Çelik, "Marketlere aynı aileden sadece 1 kişi alınacak. Hareketliliğin azaltılması, tedbirlerin uygulanabilirliğinin artırılması için fırın ve marketlerde kamu personelimizi görevlendireceğiz" dedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen hususlar ile alınması gereken tedbirlerin Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulunca değerlendirileceğini belirten Vali Çelik, alınacak yeni kararların kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.