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Haberler Kütahya Korona tedbirlerine uymayanlara tutanak tutuldu

Korona tedbirlerine uymayanlara tutanak tutuldu

’nın bir ilçesi ve köylerinde jandarma tarafından gerçekleştirilen korona virüs (Covid-19) denetimlerinde köy odaları ve kahvehanede toplu halde bulunan 17 kişi hakkında tutanak tutuldu.

Korona tedbirlerine uymayanlara tutanak tutuldu
İHA

28.04.2021, 18:39

Covid-19 denetimleri kapsamında Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından kahvehane, köy odası, market, bakkal, fırın ve diğer umuma açık yerlerin kontrol ve denetim faaliyetleri, yayınlanan genelgeler kapsamında aralıksız devam ediyor. Denetimler kapsamda yapılan kontroller de Altıntaş ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde köy odasında toplu halde bulunan 13 kişi ve Zafertepe-Çalköy köyünde kahvehanede toplu olarak oturan 4 kişiye olmak üzere toplamda 17 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ederek toplu halde bulunan 17 kişi hakkında tutanak tutuldu.
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