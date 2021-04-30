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Haberler Kütahya Kütahya Valiliğinden alkol satışı yasağı açıklaması! O iddialara yalanlama

Valiliğinden yasağı açıklaması! O iddialara yalanlama

Valiliği, 17 günlük kapanma kapsamında getirilen yasağına uyulmadığı yönündeki haberleri yalanladı. Valilikten yapılan resmi açıklamada, tarafından gönderilen genelgeye hassasiyet gösterildiği belirtildi.

Kütahya Valiliğinden alkol satışı yasağı açıklaması! O iddialara yalanlama

30.04.2021, 15:55

Kütahya Valiliği, 17 günlük kapanma kapsamında getirilen alkol satışı yasağına uyulmadığı yönündeki haberleri yalanladı. Valilikten yapılan resmi açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye hassasiyet gösterildiği belirtildi.

VALİLİK İFTİRALARA CEVAP VERDİ

Kütahya Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ilimizde marketlerde alkol satışına izin verildiği yönünde maksatlı haberler yer almaktadır. Bu nedenle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur." ifadelerine yer verildi.

İşte valilikten yapılan o açıklama:

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