Kütahya Valiliğinden alkol satışı yasağı açıklaması! O iddialara yalanlama

Kütahya Valiliği, 17 günlük kapanma kapsamında getirilen alkol satışı yasağına uyulmadığı yönündeki haberleri yalanladı. Valilikten yapılan resmi açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye hassasiyet gösterildiği belirtildi.

VALİLİK İFTİRALARA CEVAP VERDİ

Kütahya Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ilimizde marketlerde alkol satışına izin verildiği yönünde maksatlı haberler yer almaktadır. Bu nedenle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur." ifadelerine yer verildi.