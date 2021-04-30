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Kütahya'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’da seyir halindeyken ters istikamete dönüş yapmak isteyen araç kazaya neden oldu, 1 kişi yaralandı. Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada çarpışmanın etkisi ile yaralanan hastaneye kaldırıldı.

30.04.2021, 23:07