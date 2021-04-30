Sarampole devrilen araçtan sağ çıkamadı

KÜTAHYA'NIN Tavşanlı ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Ali Eroğlu yönetimindeki hafif ticari araç, Kütahya-Tavşanlı karayolu Şahmelek mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI