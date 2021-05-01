  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Kütahya’da yanan orman sahasına 5 bin fidan dikildi

’da yanan orman sahasına 5 bin fidan dikildi

Orman Bölge Müdürlüğü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2020 yılında yanan sahada suni gençleştirme çalışması yapıldığı bildirildi. 5 bin çıplak köklü karaçam fidanını toprakla buluştu.

Kütahya’da yanan orman sahasına 5 bin fidan dikildi

01.05.2021, 12:17

Yanan orman alanlarını aynı yıl içinde temizleyerek fidan dikmeye uygun hale getiren Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, 2020 yılında Simav Küplüce Köyünde çıkan ve 2,5 hektar alanın yandığı sahada yaptığı çalışma ile 5 bin çıplak köklü karaçam fidanını toprakla buluşturdu.

Simav Orman İşletme Müdürlüğü Simav Orman İşletme Şefliğince dikilen karaçam fidanları ile yanan bölgenin eski haline getirilmesi hedefleniyor.



Simav Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy, orman yangınları ile mücadele çalışmalarının 7/24 sürdürüldüğünü, orman yangınlarının yüzde 88'inin insan kaynaklı olduğunu ve bu nedenle en önemli görevin vatandaşlara düştüğünü dile getirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya’da yanan orman sahasına 5 bin fidan dikildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.