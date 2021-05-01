Kütahya’da yanan orman sahasına 5 bin fidan dikildi

Yanan orman alanlarını aynı yıl içinde temizleyerek fidan dikmeye uygun hale getiren Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, 2020 yılında Simav Küplüce Köyünde çıkan ve 2,5 hektar alanın yandığı sahada yaptığı çalışma ile 5 bin çıplak köklü karaçam fidanını toprakla buluşturdu.

Simav Orman İşletme Müdürlüğü Simav Orman İşletme Şefliğince dikilen karaçam fidanları ile yanan bölgenin eski haline getirilmesi hedefleniyor.





Simav Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy, orman yangınları ile mücadele çalışmalarının 7/24 sürdürüldüğünü, orman yangınlarının yüzde 88'inin insan kaynaklı olduğunu ve bu nedenle en önemli görevin vatandaşlara düştüğünü dile getirdi.