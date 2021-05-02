Gençlerin ‘Yan baktın’ tartışması can aldı

KÜTAHYA'DA omuz atma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bıçaklanarak yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti. Atatürk Bulvarı'nda karşılaşan Kütahya Lisesi 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki İsmail Emeksiz ile İ.B.M. (18) arasında omuz atma ve yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İ.B.M., İsmail Emeksiz'i göğsünden bıçaklayıp kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Emeksiz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince yakalanan İ.B.M. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
■ MURAT ŞENBAKLAVACI
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