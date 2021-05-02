KÜTAHYA'NIN Tavşanlı ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Meslekten ihraç edilmiş öğretmen olan hükümlü Oğuz Ç'yi emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakalanan FETÖ’cü cezaevine gönderildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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