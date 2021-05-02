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Haberler Kütahya Yakalanan FETÖ’cü cezaevine gönderildi

Yakalanan ’cü cezaevine gönderildi

Yakalanan FETÖ’cü cezaevine gönderildi

2.5.2021

KÜTAHYA'NIN Tavşanlı ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Meslekten ihraç edilmiş öğretmen olan hükümlü Oğuz Ç'yi emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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