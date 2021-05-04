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Haberler Kütahya Kütahya'da çiftçiden ilginç yöntem! Sebze fidelerini soğuktan pet şişe ile koruyor

'da çiftçiden ilginç yöntem! Sebze fidelerini soğuktan pet şişe ile koruyor

'nın ilçesinde çiftçilik yapan Acar, tarlasına ektiği sebze fidelerinin üzerini, erken ürün elde etmek ve zirai dondan korumak amacıyla pet şişelerle kapatıyor.

Kütahya'da çiftçiden ilginç yöntem! Sebze fidelerini soğuktan pet şişe ile koruyor
İHA

04.05.2021, 13:20

Çiftçi Hüseyin Acar, Nisan ayının başlarında çiftlik evinin önüne ekimini yaptığı biber ve domates fidelerinin üzerlerini 5 litrelik pet şişelerle kapattığını söyledi. Acar, "Yöremizde Mayıs ayı sonuna kadar kırağı veya don tehlikesi devam etmektedir. Bu nedenle Nisan ayında ekimini yaptığınız sebze fidelerinden erken ürün elde etmek isterseniz ya sera yapmalınız ya da sebze fidelerinin üzerini naylon örtü ile kapatmalısınız. Bu da maliyeti bir iş.



Dikimini gerçekleştirdiğim özellikle biber ve domates fidelerini zirai don ve kırağıdan korumak amacıyla yıl boyu biriktirdiğim 5 litrelik pet şişelerin altlarını keserek fidelerin üzerine yerleştiriyorum. Böylece pet şişeyle korunan sebze fideleri soğuktan etkilenmiyor. Şu an fideler pet şişelerin içerisinde çok güzel geliştiler. Sıcaklıkların Mayıs ayı sonlarında artmasıyla pet şişeleri kaldıracağım" dedi.

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