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Haberler Kütahya Kütahya'da husumetli aileler birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı

'da husumetli aileler birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı

’nın ilçesine bağlı Orhanlar köyünde aralarında husumet bulunan iki aileden iki ferdi arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kütahya'da husumetli aileler birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı
İHA

04.05.2021, 08:47

Edinilen bilgiye göre, husumetli iki aile fertlerinden İsmail Demir ve Yasin Kart'ın tartışması silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda 68 yaşındaki İsmail Demir olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Yasin Kart olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra ağır yaralanan Yasin Kart, Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İsmail Demir'in cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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