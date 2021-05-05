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Haberler Kütahya Köy meydanında düello: 1 kişi öldü

Köy meydanında düello: 1 kişi öldü

Köy meydanında düello: 1 kişi öldü

5.5.2021

KÜTAHYA'NIN Pazarlar ilçesine bağlı Orhanlar Köyü'nde Yasin Kart (36) ile aralarında husumet bulunan İsmail Demir (68) birbirlerini köy meydanında düelloya davet etti. Köy meydanında buluşan taraflardan İsmail Demir belindeki bıçağı çekerek Yasin Kart'a salladı.

Yasin Kart da silahını çekerek İsmail Demir'i göğsünden vurdu. İsmail Demir olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan Yasin Kart, hastaneye kaldırıldı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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