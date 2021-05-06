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Haberler Kütahya Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazılarda Agora’nın giriş kapısı ve mermer zeminine ulaşıldı'

'ndeki kazılarda ’nın giriş kapısı ve mermer zeminine ulaşıldı'

Valisi Ali Çelik, 'nde yer alan, Dünya’nın ilk borsasının kurulduğu 'nde incelemelerde bulundu.

Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazılarda Agora’nın giriş kapısı ve mermer zeminine ulaşıldı'
İHA

06.05.2021, 16:38

Vali Ali Çelik, yaptığı açıklamada, ''İnsanlığın ortak mirası Aizanoi'nin kalbi Agora'da başlayan kazı çalışmalarında bizleri heyecanlandıran gelişmeler yaşıyoruz. Dumlupınar Üniversitemiz tarafından sürdürülen kazı çalışmalarında antik kentimizin maddi ve manevi olarak en önemli alanlarından biri olan Agora'nın giriş kapısı ve mermer zeminine ulaşıldı. Şehrimiz için olduğu kadar ülkemiz ve dünya için çok önemli olan Aizanoi'yi inşallah el birliğiyle geleceğe taşıyacağız'' dedi.



Belediye Başkanı Halil Başer, son dönemde Antik Kent için önemli gelişmelerin yaşandığını ifade etti.

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