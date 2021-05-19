  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Çığlıkları ortalığı inletti! Duvardan atlamak isteyen çocuk kabusu yaşadı

Çığlıkları ortalığı inletti! Duvardan atlamak isteyen çocuk kabusu yaşadı

’da okul bahçesinin duvarından atlarken düşen T.K.’nin (8) koluna, korkuluk demiri saplandı. Kolundaki demirle birlikte hastaneye kaldırılan T.K., tedaviye alındı.

Çığlıkları ortalığı inletti! Duvardan atlamak isteyen çocuk kabusu yaşadı

19.05.2021, 17:13

30 Ağustos Mahallesi Gazhane Sokak'taki Kütahya Lisesi'nin bahçe duvarından atlamak isteyen T.K., korkuluk demirinin üzerine düştü. Sol koluna korkuluk demiri saplanan T.K.'nin çığlıklarını duyan çevredekiler yardıma koştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. T.K.'nin koluna saplanan demir kesildi. İlk müdahalenin ardından T.K., kolundaki demirle birlikte Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir parçası, yapılan ameliyatla çıkarıldı.

Sağlık durumu iyi olan T.K.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çığlıkları ortalığı inletti! Duvardan atlamak isteyen çocuk kabusu yaşadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.