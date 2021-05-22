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Haberler Kütahya Kütahya’da iki araçta uyuşturucu ele geçirildi

’da iki araçta uyuşturucu ele geçirildi

’da polis ekipleri ve Motosikletli Yunus Timlerince durdurulan iki araçta, 1.98 gram bonzai, 0.52 gram metamfetamin, 1 adet Payp ve 2 adet kesici alet ele geçirildi.

Kütahya’da iki araçta uyuşturucu ele geçirildi
İHA

22.05.2021, 18:02 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021, 18:02

Merkez 75.yıl Mahallesinde durdurulan araç içinde yapılan kontrollerde 0.52gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi. Araç içinde bulunan G.Y. (27) ve F.Ç. (26) isimli şahıslar ele geçirilen maddelerle birlikte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan Motosikletli Yunus Timlerince Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'nde yapılan çalışmalar esnasında M.D. (36), İ.Ç. (45) ve H.Ö. (23) isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada 1.98 gram bonzai olarak tabir edilen narkotik madde ve İ.Ç. isimli şahsın yapılan üst aramasında 2 adet kesici alet ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar, haklarında gerekli işlemlerin yapılabilmesi için ilgili kısım ekiplerine teslim edildi.

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