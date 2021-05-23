Tavşanlı ilçesi Karkova Mahallesi'nde pazar yeri inşaatının molozlarının döküldüğü alanda gece yarısı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşların ardından yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü.İzmir'de korkutan yangın! Canını zor kurtardı
Kütahya'da moloz dökülen alanda yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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