Drift yapmaktan ve alkolden ceza yedi

KÜTAHYA'DA sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde otomobille drift yaparken yakalanan F.B'ye, 16 bin 925 TL idari para cezası kesildi. Pişkin sürücü, "Kuzenim savcı, abim de ben de askerim" diyerek cezadan kurtulmaya çalışırken, yapılan ölçümde 2.84 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün alkollü araç kullanmak suçundan 2'nci kez ehliyetine el konuldu. Araç emniyet otoparkına çekildi.

■ İHSAN KARATAŞ